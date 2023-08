Il vicesindaco Santilli sulle nuove polemiche scoppiate per il parco di via Bizzarri: "Disinformazione da campagna elettorale"

Quella che si sta portando avanti sulla questione “asilo” e di conseguenza sull'area verde in cui sorgerà è “una sistematica disinformazione nel segno di una campagna elettorale preventiva e anticipata e non certamente nell’interesse della cittadinanza e della buona amministrazione”, afferma Santilli.

“Le prepotenze e la protervia arrivano da chi su questa vicenda – aggiunge - maneggia la clava per esigenze partitiche e di schieramento, con uno stile a dir poco disinvolto al quale non intendo affatto aderire né tanto meno piegarmi”

Quindi le ragioni per cui al momento non si sta irrigando il parco ed è la stessa che aveva già comunicato due giorni fa alla nostra redazione. “Come già e detto e ripetuto nessun albero è messo a rischio dalla sospensione momentanea dell’irrigazione dovuta all’esigenza non differibile né evitabile di poter effettuare i prescritti carotaggi che richiedono l’asciuttezza del terreno – torna a ribadire -. Qualche filo d’erba ingiallito non può essere preso a pretesto per muovere accuse apocalittiche di devastazione e quant’altro viene tirato fuori a forza dal vaso della retorica”, chiosa il vicesindaco.

L'occasione per lui anche per ribadire anche che “la scelta di costruire un asilo nido con fondi pnrr, risponde alla necessità avvertita da tante famiglie di ampliare l’offerta di strutture educative, alla quale intendiamo dare risposte concrete ed efficaci grazie agli strumenti che il piano stesso ci offre: la scelta bislacca sarebbe casomai rinunciarci, come invece qualcuno vorrebbe”, conclude.