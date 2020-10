"Io non rischio", la campagna virtuale della Croce Rossa che incontra i cittadini su Facebook

Anche la Croce Rossa del comitato di Pescara parteciperà domenica 11 ottobre alla campagna "Io non rischio" di buone pratiche di protezione civile, in particolare per alluvioni, terremoti e maremoti. La campagna quest'anno sarà completamente virtuale, ovvero i volontari incontreranno i cittadini sulla pagina Facebook ufficiale con una serie di interventi durante l'arco della giornata, per er diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi di emergenze dovute ad eventi catastrofici.

I volontari di protezione civile incontreranno i cittadini in luoghi ricreati sul mondo del web, attraverso pagine Facebook, sui canali Instagram e Youtube, con materiali informativi e comunicativi . Il programma della Croce Rossa di Pescara:

Il programma:

9.00 La "Buona giornata" del Sindaco di Pescara Carlo Masci

10.00 Parliamo di.. #iononrischio con il Presidente del Comitato CRI Pescara

11.00 Allertamento e COC con Giovanni D'Alessandro Responsabile Funzione del Comune di Pescara

12.00 Scopri la tenda alluvione a cura di "Io Non Rischio"

13.00 Volontari in azione: #cripescara racconta

15.00 Prima-durante e dopo l'alluvione: quanto ne sai? Quiz on line

16.00 Viaggio nel tempo: le alluvioni a Pescara

17.00 Ecco a voi la signora IDROVORA: comportamenti corretti dei cittadini e azione dei volontari

18.00 Cittadini on air: racconti di "alluvione vissuta"

19.00 Le buone pratiche IO NON RISCHIO: Scheda e pieghevole

Per informazioni: pescara@cri.it