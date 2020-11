Si intitola "Io+kiara" il primo libro dello scrittore Alessandro Di Domizio, 36enne che vive e lavora a Pescara, dove è nato, ma ha abitato anche a Londra e Madrid oltre ad aver girato quasi tutta l'Italia. Di Domizio è attivo inoltre come fotografo e musicista, e questo romanzo è stato auto-pubblicato su Amazon.

Ecco cosa si legge nelle note di presentazione di "Io+kiara": «Il calendario segnava 1998, ed io volevo solo perdermi in tutto ciò che non ero, o che stavo diventando. In un giorno qualunque d'estate, di quelli in cui la pioggia al tramonto disegna sui finestrini racconti che nessuno leggerà mai, siamo salite nella macchina di uno sconosciuto per cominciare un nuovo viaggio, o magari semplicemente per fuggire dalla realtà. Passiamo la vita rincorrendo persone per sentirci speciali e luoghi fantastici per cercare riparo, senza mai chiedere a noi stessi la cosa più importante: quanto costa essere normali?».