La pista ciclopedonale antistante la piscina provinciale invasa dalle automobili, la denuncia di un cittadino: "Nessuno interviene" [VIDEO]

La pista ciclopedonale antistante la piscina provinciale di via Alessandro Volta invasa dalle automobili.

La denuncia arriva da un cittadino che con un video mostra come, di fatto, non sia possibile in alcun modo per chi usa un mezzo sostenibile, sia essa una bicicletta o un monopattino e chi va a piedi, percorrere un'arteria che è loro riservata. E non sarebbe la prima volta, riferisce. L'uomo fa sapere di aver più volte chiamato la polizia municipale, ma nulla sarebbe accaduto a seguito delle sue segnalazioni.

L'auspicio è che si intervenga per riportare ordine nella zona e far sì che la pista sia utilizzata da chi ne ha diritto.