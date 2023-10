È stata intitolata a monsignor Antonio Iannucci la piazza antistante la chiesa dello spirito Santo. Alla cerimonia ha partecipato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che rimarca come intitolare al primo vescovo e poi arcivescovo della diocesi Pescara-Penne dal 1952 al 1990, sia stata “una scelta assolutamente doverosa e opportuna, il giusto riconoscimento a un uomo di chiesa e di fede che per quasi quarant’anni ha inciso profondamente nella vita e nella storia della città. Grato dell’iniziativa assunta dall’arcivescovo Valentinetti e condivisa da tutta la città”.

“Monsignor Iannucci ha sicuramente guidato la chiesa cattolica in un momento strategico di grandissima importanza, ovvero pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale e quando stava cominciando comunque la ripresa economica e la ricostruzione – sottolinea t Sospiri -, anni in cui si decideva il ruolo delle singole città nelle realtà regionali e in tal senso Pescara deve tanto a monsignor Iannucci, che da vescovo prima e da arcivescovo a partire dal 1982 ha dotato il territorio di 40 nuove chiese, una vera impresa. Ha portato a Pescara i movimenti ecclesiastici giovanili, i gruppi scout, la caritas e molto altro ancora, realtà che ancora oggi esistono e aiutano a crescere intere generazioni. Ho avuto il privilegio di conoscere Monsignor Iannucci – conclude Sospiri - e di portare con me tantissimi ricordi che ho sentito di condividere con le centinaia di cittadini che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione”.