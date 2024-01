Sarà intitolato alla compianta consigliera comunale e maestra Anna Marchetti il parco di via Fratelli Bandiera di Manoppello

Si chiamerà Parco Marchetti lo spazio verde di via Fratelli Bandiera di Manoppello appena riqualificato con la realizzazione del nuovo spazio giochi. Un omaggio che tutta la cittadinanza ha voluto fare ad Anna Palminteri Marchetti Dori scomparsa nel 2022 e unica donna che ha seduto tra i banchi del consiglio comunale nel quinquennio 1973-1978. Perché si possa apporre la targa di intitolazione manca solo l'autorizzazione del prefetto, necessaria non essendo trascorsi i dieci anni dalla morte.

Sono stati proprio i cittadini di Manoppello a decidere a chi sarebbe stato intitolato il nuovo parco. Nelle scorse settimane infatti il Comune attraverso i suoi canali di comunicazione ha avviato un sondaggio e “fra le sette proposte quella più votata e che ha generato grande entusiasmo oltre a risvegliare racconti e ricordi di molti concittadini – spiega il sindaco Giorgio De Luca - è stata quella di intitolare il parco alla signora Anna Maria Palminteri in Marchetti Dori”.

“Potendo contare su un curriculum di tutto rispetto, abbiamo provveduto a votare il provvedimento d’intitolazione e a inviarlo al prefetto per l’autorizzazione in deroga. Consigliera comunale di Manoppello e unica donna nel mandato amministrativo 1973-1978, maestra elementare, voce attiva del mondo dell’associazionismo – ricorda il primo cittadino - la signora Anna ha dedicato la sua esistenza alla nostra comunità e in particolare alle giovani generazioni, distinguendosi per l’impegno sociale, in particolare fra i ragazzi”.

“Nella memoria dei manoppellesi sono ancora vive le tante manifestazioni da lei organizzate e promosse come la sfilata carri allegorici a carnevale e le iniziative durante le festività, senza dimenticare – conclude - l’impegno portato avanti con le suore dell’asilo Dino Zambra per le ragazze del laboratorio di ricamo e per la costituzione dell’Arabona Volley e molto altro”.

L’auspicio dell'amministrazione è ora quello di poter organizzare al più presto una grande festa in occasione dell'intitolazione.