VIDEO | Alla scoperta dei Maneskin, la band vincitrice di Sanremo con un cuore abruzzese

Alla scoperta dei Maneskin, la band vincitrice del Festival di Sanremo 2021 con un cuore abruzzese. Ebbene sì: nonostante siano romani, un loro componente può vantare origini aquilane. Si tratta della bassista Victoria De Angelis, il cui padre Sandro è di Mascioni: l'uomo ha giocato nella squadra locale e aveva fama di non sbagliare una palla.

La madre, invece, è danese, come il nome scelto proprio da Victoria per il gruppo che, tradotto in italiano, significa "chiaro di luna". La giovane De Angelis, dal canto suo, è romana a tutti gli effetti, essendo nata proprio nella Capitale il 28 aprile 2000. Ma una parte della sua anima "risiede" nella nostra regione.