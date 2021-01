VIDEO | Luigi Paparella ci porta alla scoperta di Tocco da Casauria tra olio, turismo e tradizioni paesane

Vi proponiamo uno spezzone di "Parliamone", il social magazine settimanale di LaTvlab ideato e condotto da Paolo Sinibaldi, che ha l'obiettivo di approfondire temi di attualità e di dare spazio a persone "normali".

Nell'ultima puntata, che sintetizziamo in 2'30", l'ospite è il commercialista Luigi Paparella, che ci parla di olio, turismo e tradizioni paesane abruzzesi, nello specifico di Tocco da Casauria. Non la solita intervista, ma un tipo di storia raccontata in modo alternativo. La versione integrale di "Parliamone" è disponibile su YouTube a questo link.