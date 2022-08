Pescara e i suoi eventi "in onda" anche a Mykonos

Pescara e i suoi eventi "in onda" anche nella celebre isola greca di Mykonos, con l'assessore al commercio e turismo Alfredo Cremonese grande protagonista. Ne ha dato notizia lo stesso amministratore sul suo profilo Facebook, scrivendo quanto segue:

"Pescara arriva anche a Mykonos. Amici in vacanza mi hanno informato che sulle tv locali si parla di Pescara e dei suoi eventi. Forza Pescara, sempre nel cuore".

Cremonese, contattato da IlPescara.it, spiega di aver partecipato nei giorni scorsi a un importante evento di moda tenutosi in città e condotto dalla nota presentatrice Jo Squillo. Nell'occasione, l'assessore è stato interpellato su tematiche inerenti alle attività produttive e al commercio. E ora questa sua intervista è finita addirittura all'estero, portando pertanto ancora una volta in giro il nome di Pescara, più precisamente in un prestigioso contesto turistico internazionale.