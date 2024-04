Sgomberati da accampamenti e rifiuti i sottopassi ferroviari della stazione centrale [FOTO]

Operazioni di pulizia straordinaria nei sottopassi ferroviari della stazione centrale da parte degli operatori di Ambiente impegnati sul posto insieme alla polizia. Come è noto le strade laterali della stazione sono spesso rifugio di disperati che si accampano in quegli spazi.

Come mostrano le foto pubblicate da Ambiente si è proceduto allo spostamento e la rimozione degli accampamenti di fortuna e alla pulizia generale delle aree così come in altre zone della città.