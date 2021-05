Eseguito all'ospedale un complesso intervento neurochirurgico della durata di oltre 12 ore

L'operazione per l'asportazione di un tumore cerebrale è stata portata a termine con successo dall'equpe del dottor Annunziato Mangiola direttore dell'Uoc di neurochirurgia

Importante e complesso intervento di neurochirurgia portato a termine all'ospedale di Pescara, della durata di oltre 12 ore. L'operazione è stata eseguita dall'equipe del direttore dell'Uoc di neurochirurgia Annunziato Mangiola, assieme a ianluca Trevisi e Giuseppe Salamone, per asportare una neoformazione localizzata in una zona profonda ed estremamente delicata, al centro ed alla base del cervello.

L'intervento prevedeva una traiettoria estremamente precisa demolendo parte della porzione profonda dell'osso temporale lavorando fra arteriee nervi molto importanti che devono essere assolutamente preservati per evitare complicanze neurologiche che possono essere molto gravi. Mangiola ha commentato:

"Si tratta di casi poco frequenti che devono essere trattati solamente in centri dotati di una solida ed ampia

esperienza neurochirurgica. Con l’ausilio anche di tecnologie avanzate siamo riusciti a raggiungere e ad asportare il

tumore preservando strutture nervose e vascolari. Fondamentale il ruolo delle anestesiste Carmela Cichella, Alessandra Colaiocco e Silvia Colavincenzo afferenti all'unità operativa semplice dipartimentale di anestesia diretta dalla Maria Rizzi, che hanno permesso di mantenere la paziente in condizioni emodinamiche stabili durante la lunga

durata dell’intervento.”

La paziente è già tornata al suo domicilio con l'operazione che è perfettamente riuscita.