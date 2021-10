All'ospedale ancora un intervento di chirurgia robotica per i tumori del mediastino

A Pescara l’Unità operativa complessa di chirurgia toracica è all'avanguardia da diversi anni per interventi di ultima generazione ad alta complessità

L'ospedale di Pescara si conferma all'avanguardia per quanto riguarda gli interventi di chirurgia robotica ad alta complessità, grazie alla presenza del devide robotico Da Vinci Xi e medici specializzati e formati nell'uso di quest'ultimo. Nell'Uoc di Chirurgia Toracica, diretta da Marco Casaccia si è perfezionata una tecnica che sfrutta i robot per procedure di lobectomia polmonare e per le asportazioni di neoformazioni mediastiniche quali i timomi, grazie ad una equipe altamente qualificata.

A far parte di questo gruppo, relativamente alla chirurgia toracica sono Francesco Marino, Adolfo D’Agostino e Antonio De Filippis. Pochi giorni fa è stato eseguito un interventi di timectomia robotica che ha consentito di

asportare tutto il timo, organo linfoide primario appartenente al sistema immunitario e con funzione di ghiandola endocrina. Ghiandola che non dovrebbe più essere presente nell’adulto, ma che a volte può residuare ed essere sede di neoformazioni. L’intervento è stato eseguito, rispettando i criteri di radicalità oncologica, mediante tre piccoli accessi toracoscopici di 8 mm. L’utilizzo del Robot ha consentito di evitare vecchie ed invasive procedure mediante sternotomia mentre la dettagliata visione 3d ha garantito una alta precisione di movimento durante la dissezione, rispettando tutte le strutture vascolari adiacenti ed andando a supplire l’assenza di feedback tattile. Al paziente è stato rimosso a 72 ore dall'intervento il drenaggio toracico con conseguente dimissione.

"La tecnica robotica ci proietta inevitabilmente verso il futuro e la nostra azienda si sta certamente facendo trovare pronta garantendo un servizio di elevata qualità e personale sanitario giovane e preparato, pronto a sostenere e contribuire attivamente a quella che sarà l’inevitabile evoluzione chirurgica."