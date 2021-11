Interventi al seno senza anestesia generale nel Centro di senologia dell'ospedale di Pescara

Il Centro di senologia dell'ospedale di Pescara si conferma all'avanguardia ed è uno dei quattro centri individuati dalla Regione Abruzzo nell’ambito del piano di riordino della Rete Oncologica Regionale per il trattamento del carcinoma della mammella. Nel Pescarese è il centro di riferimento per lo screening dove indirizzare le pazienti con dubbio diagnostico, grazie alla "Breast Unit" che prevede un approccio multidisciplinare alla malattia.

Lo staff della Breast Unit del si avvale della chirurgia mammaria, diretta dal Marino Nardi, e di tutte le specialità dedicate al trattamento della patologia senologica: chirurgia plastica ricostruttiva, oncologia, radioterapia ;

per la parte diagnostica: radiologia senologica, anatomia patologica, medicina nucleare, genetica onco-ematologica; per il supporto psico-oncologico: il centro fisiatrico, l’ambulatorio di terapia del dolore e l’Hospice. Inoltre, nel centro è possibile sottoporsi grazie agli anestetisti diretti da Maria Rizzi, ad interventi sulla mammella utilizzando una tecnica di anestesia che consente di evitare l’anestesia generale. Salvatore Antonucci responsabile del team di anestesia locoregionale ha spiegato:

"Iniettando l’anestetico locale nei pressi delle strutture nervose che innervano la ghiandola mammaria per cui i pazienti possono essere sottoposti ad interventi anche estremamente invasivi, come una mastectomia con svuotamento ascellare, evitando l’anestesia totale, senza percepire dolore, in totale comfort. Questa tecnica di anestesia porta ad indubbi vantaggi: maggiore controllo del dolore postoperatorio, possibilità di sottoporre ad interventi chirurgici anche pazienti affetti da patologie cardiache e respiratorie (per cui sarebbe più invasivo utilizzare le tecniche anestesiologiche standard), possibilità di una dimissione più rapida."