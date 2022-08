Il nuovo volto di Pescara sud: abbattimento dello svincolo a trombetta, completamento del "pendolo ambientale" e un'unica pineta

Non solo la rinascita, ma anche l'accorpamento della pineta dannunziana e, insieme a questo, l'abbattimento dello svincolo a trombetta. Azioni diverse, ma che hanno un obiettivo comune: cambiare il volto all'ingresso sud della città e dargli un polmone verde di 22 ettari. Per lo svincolo a trombetta, annuncia l'assessore comunale alla mobilità Luigi Albore Mascia, i lavori potrebbero essere avviati all'inizio del prossimo anno dato che, spiega a IlPescara a margine della conferenza stampa convocata per fare il punto sul ripristino della riserva dopo il terribile incendio di un anno fa, , “siamo in una fase di progettazione avanzata. In autunno – aggiunge – dovremmo andare in gara”, per cui i lavori non dovrebbero essere lontani.

Sempre in autunno sarà invece inaugurato il cosiddetto “pendolo ambientale”, prosegue Mascia, ovvero il tratto della strada Pendolo che attraversa via Pantini e che consentirà l'accorpamento degli altri comparti della pineta con parte di Strada della Bonifica che, come già noto, diventerà un sentiero adatto alla mobilità alternativa e dunque incorporato all'interno della pineta nel suo complesso. Un intervento che segue, spiega Mascia, la cancellazione di via Antonelli che ha rappresentano “la svolta – sottolinea -. La stessa operazione sarà fatta con via Pantini”.

Non solo. L'accorpamento includerà, a differenza di quanto stabilito inizialmente, anche via Silone, ovvero, spiegano il sindaco Carlo Masci e il vicesindaco Gianni Santilli, Lì si sarebbe dovuta realizzare una rotatoria e invece l'arteria sarà inclusa nell'ampliamento garantendo, hanno assicurato, la tutela dei pini che su di essa si snodano.

Due interventi, quello dell'abbattimento dello svincolo a trombetta e l'accorpamento della pineta dannunziana che, insieme, conclude Mascia, rappresentano la più grande operazione ambientale fatta sul territorio comunale.