Interruzioni idriche a Catignano e Rosciano per alcuni interventi dell'Aca: i dettagli

Interventi dell'Aca in due comuni del Pescarese che comporteranno interruzioni idriche nei prossimi giorni. I primi lavori scatteranno a Rosciano domani 9 febbraio per il collegamento del secondo tratto di una nuova condotta, con interruzione idrica dalle 8 alle 17 salvo imprevisti nelle zone: via Valle dei Ciacci; via di Cepagatti; via Mazzamurelli; via Roscio da Montechiaro; via Valignani 15.

A Catignano, invece, inizialmente un intervento di manutenzione straordinaria doveva essere eseguito venerdì 10 febbraio ma è stato rinviato a martedì 14 febbraio con interruzione dell' erogazione idrica dalle ore 09:00 alle ore 17:00, salvo imprevisti. Le zone interessate sono: contrada Plaie e contrada Cappuccini.