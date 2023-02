Niente acqua in diverse zone di Cepagatti: la comunicazione dell'Aca

Disagi per i cittadini di diverse zone di Cepagatti. Domani, mercoledì primo marzo, dalle 8 alle 17 l'acqua mancherà nella parte alta di contrada Fratini, in via Lago Duchessa, in via Abruzzo e in via Sardegna.

Lo fa sapere l'Aca spiegando che l'interruzione idrica è dovuta alla necessità di effettuare la manutenzione straordinaria della rete con la conseguente chiusura del serbatoio che si trova in località Fratini.