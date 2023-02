Otto ore senza luce in diverse vie del centro: l'avviso di e-distribuzione ai residenti

Lunedì 20 febbraio dalle 9 alle 16.55 in diverse vie del centro città sarà interrotta la distribuzione dell'energia elettrica per consentire ai tecnici di e-distribuzione di eseguire i lavori sugli impianti. La sospensione del servizio interesserà i clienti alimentai a bassa tensione e per evitare spiacevoli inconvenienti, dato che nel corso delle operazioni a tratti potrebbe tornare attivo il servizio, è di non “commettere imprudenze” e comunque di non utilizzare l'ascensore.

Queste le vie interessate dai lavori con gli intervalli dei civici “da” a” raggruppati per pari e/o dispari:

via Bologna 49, 18, da 24 a 26, da 30 a 32, da 38 a 42, 46, da 50 a 52 42b, 42e, 42/4, 42/5, 42/8 e 48/3

via Lucania da 3 a 5 da 11 a 17, 51b, 9/3, da 2 a 4, 42

via Venezia 41, da 49 a 53, 59, 51/1, 52, 60 da 70 a 72

via Puglie da 1 a 3, 11, 15, 7/9, da 6 a 8, 12, 16, 58x

via Nicola Fabrizi da 7 a 9 e da 13 a 19

Per avere informazioni sugli orari programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione o inviare un sms al 320 2041500 riportando il codice Pod presente in bolletta, o scaricare l'app gratuita di e-distribuzione.