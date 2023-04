Niente luce in diverse vie del centro: ecco dove mancherà, quando e per quanto tempo

Giornata di disagi per gli abitanti di diverse vie del centro. Mercoledì 26 aprile infatti mancherà la corrente come comunicato con appositi cartelli da e-distribuzione. A causa dei lavori che dovranno essere fatti sugli impianti a restare senza luce dalle 9 alle 16.55 saranno i residenti delle seguenti vie e numeri civici:

via Leopoldo Muzii 13, da 19 a 21, da 29 a 31, da 35 a 45, da 49 a 59, 29/6, 41/1, 52, da 56 a 58, 64 e da 68 a 84

via Cesare Battisti 198, 211 a 213, 219, da 223 a 225, da 229 a 239, da 24 a 206

via Silvio Pellico 31, da 24 a 28, 46, da 62 a 68, 24/5, 26/2, 28/1 e 62/1

via Montanara 76/1

via Fedele Romani da 15 a 23, 15/1, 28, 28/1, 32 e da 36 a 38

via Fratelli Bandiera 2/1, 9, da 15 a 17, da 4 a 6

via Lamarmora 5, 6, da 11 a 13 e da 10 a 12

via Niccolo Tommaseo da 1 a 3, 2 e 6

via Isonzo da 1 a 3 e da 2 a 6

Per qualsiasi informazione sui lavori programmati o sulle interruzioni di servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione o inviare un sms al 320 2041500 riportando il codice Pd presente in bolletta o ancora scaricare e consultare l'app per smartphone.