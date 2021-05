Niente elettricità a Pianella, ecco quando

Niente elettricità a Pianella all'inizio della prossima settimana. Nello specifico, il paese del Pescarese resterà senza luce lunedì 17 maggio, dalle ore 9 alle ore 16.30, per l'esecuzione di alcuni lavori.

Lo fa sapere E-distribuzione, spiegando che le strade interessate dai disagi saranno via Martiri Ungheresi e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 803500. Durante gli interventi l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata. Si invita la cittadinanza a non utilizzare gli ascensori negli orari indicati.