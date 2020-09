Internet, anche a Tocco da Casauria arriva la banda ultralarga

Internet con la banda ultralarga anche a Tocco da Casauria.

Come fanno sapere dal Comune infatti inizieranno lunedì 28 settembre i lavori per l'installazione della fibra ottica.

Secondo il piano del Ministero i lavori dovrebbero concludersi entro un mese e portare la fibra in tutte le centrali Telecom e nei principali uffici pubblici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Nell'arco di alcuni mesi dovrebbe quindi essere possibile per cittadini e imprese stipulare contratti Fttc fino a 200Mbit/s», si legge in una condivisione sul profilo Facebook dell'ente, «allo stesso tempo gli uffici pubblici dovrebbero essere serviti con Ftth a 1Gbit/s. A questa fase iniziale seguirà la possibilità per tutti di richiedere linee Ftth fino ad 1Gbit/s. Un ringraziamento è d'obbligo al ministero dello Sviluppo Economico che, dopo il blocco dei lavori di OpenFiber durato quasi 3 anni, interviene direttamente a Tocco da Casauria attraverso la società controllata Infratel. In un mondo sempre più legato ai dati festeggiamo oggi questa notizia, come avremmo festeggiato 50 anni fa uno svincolo autostradale, ed invitiamo le aziende, i commercianti, i più giovani ed i più intraprendenti ad iniziare a ragionare su come trarre vantaggio da una rete paragonabile a quella delle più grandi città europee».