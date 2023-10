Una riflessione e un confronto sull'intelligenza artificiale, se ne parla a Pianella con il Rotary club dei Vestini Penne-Loreto

È un tema che anima il dibattito internazionale quello dell'Intelligenza artificiale tra favorevoli, contrari e coloro che ne vedono le opportunità, ma chiedendone una gestione etica. Proprio questa sarà al centro dell'incontro organizzato dal Rotary Club dei Vestini Penne-Loreto presieduto da Pierpaolo Di Rocco e che si terrà giovedì 26 ottobre nei locali della discoteca Athenee di Pianella.

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per risolvere problemi complessi, automatizzare processi, prendere decisioni basate sui dati, migliorare l'efficienza e l'accuratezza delle operazioni, nonché per sviluppare nuove tecnologie e innovazioni. Essa è ampiamente utilizzata in settori come la medicina, l'automazione industriale, l'assistenza virtuale, l'elaborazione del linguaggio naturale, l'analisi dei dati e molto altro ancora, sottolinea il Rotary nella presentazione. Il suo obiettivo principale è dunque quello di simulare l'intelligenza umana e favorire soluzioni alternative a problemi complessi. L'incontro che vedrà la partecipazione dell'esperto Stefano Lista sarà dunque un momento di riflessione, scambio di impressioni, ma anche di opportunità perché l'intelligenza artificiale potrebbe essere un elemento di crescita per le aziende creando opportunità anche per i giovani.

L'invito è alla partecipazione e per questo l'associazione si rivolge a scuole, amministrazioni pubbliche e professionisti perché ci si possa confrontare insieme su un tema che sarà sempre più presente nel dibattito nazionale e internazionale.