Dieci "parcheggi rosa" a Spoltore per le donne incinte e per le mamme con bambini sotto i due anni

Dieci stalli rosa per le donne in dolce attesa e per i genitori con bambini di non più di due anni. La novità è arrivata a Spoltore e precisamente in via Marzo all'angolo con Largo Medaglie d'Oro, in via Di Marzio 61, in via Montesacco 9, in via Bari 48, in via Basilea 1, nel parcheggio Parco A.Mambella di via Parigi, nel parcheggio pubblico di via Praga all'angolo con via Londra 1, in piazza Marino Di Resta, in via Garibaldi 22, in viale della Libertà all'angolo con via Indipendenza e in via De Pasquale.

Un'accortezza per favorire le donne incinte, ma anche per chi si deve spostare con bambini piccoli. La sosta massima è di un'ora con l'obbligo dell'utilizzo del disco orario.

“È molto importante per noi dedicare un’attenzione particolare alle donne - spiega il sindaco Chiara Trulli -. In momenti di particolare fragilità come quelli della gravidanza e del puerperio. L’istituzione di questi parcheggi rosa è un modo per supportare queste fasi così delicate, cercando di rendere il più agevole possibile i loro spostamenti”.