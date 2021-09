Un gruppo di insegnanti: "Stufi di sentir parlare di Green Pass come della soluzione per il contenimento dell’emergenza"

«Finalmente una voce autorevole fuori dal coro che fa intravedere uno spiraglio e fa sperare che una strategia di salvezza possa delinearsi. Un grazie al Presidente Marsilio da una parte della società civile: siamo insegnanti che non intendono formulare una dichiarazione di solidarietà per appartenenza politica perché non è così, ma che sono stufi di sentir parlare di green pass come della soluzione per il contenimento dell’emergenza e, inoltre, di veder accusare chi si dimostra capace di pensiero critico»

A scriverlo, in una nota, è un gruppo di insegnanti dell'Abruzzo che interviene nel dibattito che si è innescato tra il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e la consigliera regionale Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle.

Questo quanto aggiungono gli insegnanti firmatari nella nota: «La consigliera Marcozzi non sembra conoscere, e lo consideriamo un fatto molto grave, le conseguenze sottese al mancato controllo dei possessori del green pass, i quali, forti di detenerlo in virtù del proprio stato vaccinale, si sentono autorizzati a circolare senza alcun controllo, diventando quindi un pericoloso ed incontrollato veicolo di nuovi contagi. Rimaniamo senza parole per queste affermazioni che contribuiscono a legittimare uno strumento sopravvalutato e foriero di discriminazioni non più tollerabili. Grazie Marsilio per le sue parole coraggiose».

Questo l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto la nota: Giada Virtuoso, Lorella Buzzelli, Leonella Di Primio, Sara Staffilano, Marco Giovinazzi, Donatella Terreri, Franco Giallonardo, Daniela Aquini, Daniela Valeria Ciminiera, Francesca Seconetti, Alessia Santilli, Marco Marinelli, Barbara Nardella, Brenda Marsilii, Vincenzo Ranieri, Silvia Candelari, Tiziana Gobaglio, Silvia D’Ilario, Benedetta Fortunato, Patrizia Montano, Miria Paolini, Francesca Simonetti, Orsola Libertini, Paola Mariani, Elisabetta Zampetti, Franca Tieri, Valentina Ciampichetti, Antonella Di Pasquale, Stefania Cerulli, Sonja Cristofori, Stefania Quintiliani, Adriana Maiaroli, Laura Leone, Simona Piattella, Camillo Stefano Pasotti, Annunziata Mazzitti, Patrizia Vaini, Annamaria Angelini, Tamara D’Alberto, Walter Caratelli, Antonella Pelusi, Paola Sciarra, Antonella Aceto, Zoena Cansanelli.