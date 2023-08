Male l'Abruzzo nell'insegnamento digitale: solo il 23,3 per cento degli istituti ha un'aula di informatica

Saranno anche nativi digitali, ma così digitali non lo sono poi tanto e a non aiutare sono anche le scuole decisamente ancora improntate ad una visione che definiremmo analogica almeno nel centro-sud: il gap con il nord c'è.

A dirlo un'indagine Openpolis ha rilevato come solo il 58,3 per cento dei giovani tra i 16 e i 19 anni ha adeguate competenze informatiche (dati relativi al 2021) a fronte del 69,2 per cento dei coetanei europei. Guardando alle l'Abruzzo è in coda alla classifica: solo il 23,3 per cento degli istituti ha un'aula digitale. A fare peggio ci sono solo Calabria (18,1 per cento), Campania (17,8) per cento e Lazio (16,8 per cento). Non tra le peggiori la provincia di Pescara che non compare tra le 14 con il minor numero di aule dedicate al digitale. Classifica di cui fanno parte Teramo con il 19,8 per cento degli istituti che ne sono dotati e L'Aquila con il 17,7 per cento.

Insomma secondo l'indagine Openpolis condotta su dati Eurostat, gli adolescenti italiani sono molto meno informatizzati degli altri ragazzi dell'unione e questa, sottolinea l'indagine riportata dall'agenzia Adnkronos, è una tendenza di lungo periodo che mal si sposa con l'epoca della digitalizzazione. Se gli adolescenti vanno male, non va meglio (anzi peggio) con gli italiani tra i 16 e i 74 anni: se il 53,9 per cento degli europei ha competenze almeno di base e solo il 26,4 per cento ne possiede di superiori, l’Italia riesce a registrare rispettivamente il 45,6 per cento e il 22,5 per cento.

I parametri su cui è stata condotta l'indagine riguardano il livello di alfabetizzazione informatica, la capacità di raccogliere informazioni su beni, servizi o sulla salute, la capacità di comunicazione e collaborazione in modalità digitale, la creazione di contenuti digitali e le abilità in termini di sicurezza e nella risoluzione di problemi in ambiente digitale.

Aree centrali e periferiche indietro ma a velocità diverse

In 26 paesi Ue su 27 le persone con maggiori competenze digitali vivono soprattutto in città: il 32,7 per cento. Nelle aree periferiche tale percentuale scende al 19,9 per cento. In Italia arriva al 18 per cento, e anche il dato relativo alle città è discretamente inferiore alla media europea (26,7 per cento).

Si tratta di un gap di conoscenza dai molti aspetti (territoriali, sociali, di genere) che ha importanti conseguenze sul futuro delle persone e sullo sviluppo dei Paesi. In un’epoca sempre più tecnologica infatti, non avere competenze adeguare significa rimanere indietro, con un inevitabile impoverimento e con difficoltà crescenti anche nella vita quotidiana e privata.

E’ perciò necessario investire nell’acquisizione di abilità digitali di base, una vera e propria alfabetizzazione di massa: la scuola e la comunità educante in tal senso possono svolgere un ruolo fondamentale.

La dotazione informatica delle scuole

La scuola, come detto, è uno dei problemi. Nonostante l’importanza di un insegnamento digitale tra i banchi, fin da bambini, la scuola in Italia ha sempre mostrato una scarsa ‘attitudine’ informatica. Né le cose sembrano migliorate negli ultimi anni. In Italia ci sono più di 40mila edifici scolastici e, in base a quanto comunicato dagli enti proprietari per l’anno 2021/22, solo un istituto su tre dispone di aule ad hoc (32,4 per cento), addirittura uno su quattro nelle aree periferiche (26,3 per cento) e ultraperiferiche (25,1 per cento).

In generale, in più di un caso su quattro (26,2 per cento) le aule non sono presenti, mentre nel 41,4 per cento degli edifici l’informazione non è stata dichiarata. Ma nei comuni periferici l’informazione non è stata data nel 50 per cento dei casi, il 55 per cento in quelli ultraperiferici. Per tali aree risulta dunque difficile stabilire se si tratti di un’omissione o di un’assenza effettiva.

Le differenze geografiche segnano il gap tra nord e centro-sud all'interno sia nelle province che nelle città

In Piemonte e Liguria risulta presente un’aula informatica in quasi una scuola su due (rispettivamente 49,9 per cento e 49,3 per cento). Superano il 40 per cento Valle d’Aosta, Marche e Toscana, mentre non fanno benissimo Abruzzo (23,3 per cento), Calabria (18,1 per cento), Campania (17,8 per cento) e Lazio (16,8).

Addirittura 14 province dichiarano la presenza di un’aula in meno di un edificio su cinque: Teramo (19,8 per cento), Rieti (18,1 per cento), Siracusa (17,9 per cento), L’Aquila (17,7 per cento), Catania (15,6 per cento), Crotone (15,5 per cento), Catanzaro (15,1 per cento), Matera (14,5 per cento), Roma (13,7 per cento), Napoli (13,6 per cento), Cosenza (13 per cento), Latina (12,3 per cento), Salerno (11,9 per cento) e Benevento (10,4 per cento).

Guardando ai capoluoghi, alcuni si aggirano sul 90% di edifici scolastici dotati di aule di informatica. Su tutti, Pavia registra il 91,7 per cento, seguita da Modena (87,8 per cento). Al di sopra del 70 per cento, i comuni di Alessandria, Torino, Savona, Viterbo, Ancona, Pesaro e Imperia.

In 10 capoluoghi invece, la presenze di aule apposite è dichiarata per meno del 10 per cento degli edifici scolastici statali. Si tratta di Roma, Catania, Carbonia, Forlì, Benevento, Catanzaro, Matera, Latina, Cosenza e Salerno.