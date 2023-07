Vallardi (Banca Mediolanum) sulla nuova insegna in piazza Salotto: "Orgogliosissimi di aver ridato un simbolo alla città"

Dopo qualche anno di assenza in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) in pieno centro a Pescara è tornata l'insegna con orologio e temperature lì dove storicamente è sempre stata.

A realizzarla, come noto, è stata Banca Mediolanum.

E il suo regionale manager per Abruzzo, Marche e Molise, Nicola Vallardi (è a capo di 270 consulenti finanziari), spiega la scelta di andare a occupare quello spazio.

Vallardi, veneto di Bassano del Grappa, da 5 anni lavora nel capoluogo adriatico dove ha sede il centro direzionale per le tre regioni. E come tanti che vengono da fuori si è innamorato della nostra città e intuito come uno dei centri nevralgici fosse proprio quella che per tutti è piazza Salotto visto che in molti per gli appuntamenti gli dicevano di vedersi sotto all'orologio. Così dopo un paio di anni dal suo arrivo decide di spostare la sede direzionale (per tutte e tre le regioni) da piazza della Marina (dove resta un ufficio) in piazza della Rinascita. «Ho intuito da subito come quell'orologio in piazza fosse un simbolo per i pescaresi visto che anche i miei consulenti pescaresi me ne hanno sempre parlato e come abbiamo aperto questa sede mi sono informato con i condomini su come fare per occupare nuovamente quello spazio. Dopo aver eseguito tutti i passaggi del caso siamo arrivati all'installazione della nuova insegna con schermo led. Tengo a precisare, visto che qualcuno pare si sia lamentato della sua grandezza, che parliamo di uno schermo da 3 metri per 2. Inizialmente era da 2 metri per 2 ma poi abbiamo deciso per qualcosa di più grande. Pescara poi è una piazza nella quale stiamo crescendo davvero tanto sotto tutti i punti di vista».

Vallardi chiarisce anche che per lo schermo è stata sottoscritta una convenzione per un comodato d'uso gratuito con il Comune che può così utilizzarlo oltreché per orologio e temperature anche per comunicazioni istituzionali. Il contratto per l'insegna sul tetto del palazzo ha una durata di 6 anni più altri 6. Dunque per un periodo congruo orologio e temperatura resteranno in piazza Salotto.