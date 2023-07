L’Inner Wheel Club raccoglie fondi per giovani disagiati in occasione del passaggio delle cariche

Una cena di gala di beneficenza il cui ricavato permetterà ai giovani con problemi di disagio di frequentare un corso di recitazione. L’evento si è svolto nel ristorante Borgo Fonte Scuraa a Silvi, in occasione del passaggio del collare dalla presidente uscente Aureliana De Filippis Delfico alla nuova presidente Paola Quattrini. Alla presenza di circa 140 ospiti e in compagnia della musica di Edo Graziani, la cena di gala ha voluto enfatizzare l’impegno che l’associazione pescarese ha deciso di assumere verso particolari studenti di alcune scuole secondarie pescaresi. Il progetto offrirà a giovani che soffrono di particolari patologie emotive la possibilità di individuare uno scopo quotidiano e conquistare l’autostima necessaria al perseguimento di un personale obiettivo.

Il laboratorio teatrale rappresenterà uno spazio in cui i ragazzi non si sentiranno giudicati e dove perciò saranno liberi di esprimere le proprie emozioni. Questa ritrovata libertà emotiva sarà la chiave per aprire i loro cuori e le loro menti, per sperimentare nuovamente il contatto umano e per alimentare quella fiducia in se stessi e nei loro pari che è alla base di un ordinato e regolare sviluppo psicologico personale e collettivo. Il corso di recitazione sarà affidato alla guida del maestro Mario Massari, esperto nella gestione della prevenzione primaria in ambito scolastico e direttore artistico della Piccola Bottega Teatrale di Pescara, da lui stesso fondata nel 2015. L’intervento del maestro e un piccolo sketch di due suoi allievi sono stati la testimonianza di quanto la recitazione liberi gli animi da ogni chiusura e contribuisca ad aumentare la propria autostima.

Il direttivo che affiancherà la nuova presidente è composto da Maria Rosaria Ciancarelli, Nicoletta Raimondi, Roberta Cornelii, Angela Di Nicolantonio, Doretta Danelli, Maria Paola Capuani, Valeria Della Penna, Gabriella Lattanzio, Patrizia Ferrari, Rossella Brozzetti, Sandra Moretti, Silvia Altieri, Luana Taresco e la past president Aureliana De Filippis Delfico Gagliardi.