Prende il via all’Aurum l'iniziativa “A scuola di Europa”

Ha preso il via stamattina, nell’ufficio Ueam all'Aurum, l’iniziativa “A scuola di Europa” che ha accolto 150 studenti delle scuole medie dell’istituto comprensivo 5 e dell'istituto comprensivo 10. Per questa prima giornata si è parlato di transizione digitale, integrazione europea e diritto dei cittadini europei a partecipare alla vita democratica.

Dopo i saluti istituzionali del consigliere delegato Salvatore Di Pino e l’introduzione dei consulenti Ueam e dei professori delle scuole, gli studenti sono saliti in cattedra per spiegare i progetti di cittadinanza attiva implementati durante l’anno. L'evento è stato introdotto da un concerto delle due scuole che ha visto il momento più alto nell’esecuzione dell’inno alla gioia.

"La giornata odierna - spiega Di Pino - segna l’inizio di una collaborazione tra l'ufficio Europa e gli istituti scolastici del territorio che proseguirà in questa settimana con la collaborazione delle altre scuole che hanno aderito all’iniziativa, ma che porterà altresì a uno sviluppo del progetto per il prossimo anno scolastico, all’insegna della diffusione della cultura europea tra i nostri giovani. Il prossimo appuntamento è per le mattine del 24 e 25 maggio con gli istituti Di Marzio e Acerbo, il liceo Marconi e l'istituto comprensivo 8.