Termina l'iniziativa del "Regalo sospeso", centinaia i pacchi dono consegnati alla Caritas

Terminata l'iniziativa del "Regalo sospeso", con centinaia di pacchi dono che sono stati consegnati alla Caritas. I punti di raccolta erano sparsi in tutta la provincia di Pescara, e l'associazione Ginestra ha ultimato ieri l'impacchettamento:

"Questa iniziativa di solidarietà è andata oltre ogni nostra aspettativa - commentano i volontari - riuscendo a creare movimento in un periodo difficile, coinvolgendo persone diverse in vari Comuni e ottenendo un risultato che speriamo possa rendere l'inizio di questo 2021 migliore per molti bambini e bambine".

Tra i numerosi punti di raccolta figurano le librerie On The Road e Primo Moroni, il circolo Pd "Di Vittorio" di Pescara e il municipio di Salle. "Ovviamente - aggiungono dall'associazione Ginestra - le nostre iniziative non finiscono qui, il 2021 sarà un anno pieno, da affrontare con tutta la passione e la creatività di cui siamo capaci".