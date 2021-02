Ieri, come da programma, è partito il ciclo di somministrazioni anti Covid nel Pala Becci, all'interno del porto turistico. Tuttavia già durante la mattinata si è dovuta rinviare a data da destinarsi l’inoculazione agli over 55. L'Asl spiega perché

Iniziata la vaccinazione al personale docente e non docente di scuola e università. Ieri, come da programma, è partito il ciclo di somministrazioni anti Covid nel Pala Becci, all'interno del porto turistico. Tuttavia già durante la mattinata si è dovuta rinviare a data da destinarsi l’inoculazione agli over 55 per la mancata uscita della circolare del ministero della salute che autorizzava l’utilizzo del vaccino “AstraZeneca” alle persone con più di 55 anni. L'Asl di Pescara spiega:

"L’uscita della circolare, indispensabile per procedere con le vaccinazioni senza limitazioni di fasce di età, era prevista tra venerdì 19 s sabato 20 febbraio. In sua assenza il personale della Asl e della protezione civile è stato costretto, nonostante fosse tutto predisposto e la filiera vaccinale fosse pronta a partire, a rinviare la vaccinazione del personale universitario e scolastico over 55".

In merito alla questione dell’uso del vaccino “AstraZeneca”, il parere espresso da Aifa e Comitato Tecnico Scientifico è stato favorevole. L’uscita della circolare ministeriale è prevista, ad oggi, per lunedì 22 febbraio: pertanto, fa sapere la Asl, i vaccinandi over 55 saranno richiamati a breve per una nuova data da concordare.