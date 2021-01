A "L'ingrediente perfetto" su La7 Roberta Capua prepara gli arrosticini in padella con burro e salvia [FOTO - VIDEO]

Gli arrosticini abruzzesi sono stati fra i protagonisti della puntata di questa mattina del programma di La7 "L'ingrediente perfetto" condotto da Roberta Capua, che propone ricette tipiche dei vari territori del nostro Paese. Nella parte iniziale del servizio, è stata illustrata dall'azienda Pompa la preparazione degli arrosticini fino alla cottura sulla tradizionale fornacella. A seguire, però, Roberta Capua ha presentato una ricetta molto alternativa per la preparazione, con ingredienti come burro e salvia oltre ad altre erbe aromatiche. In questo caso, gli arrosticini sono stati cotti in padella dove precedentemente era stato sciolto il burro assieme alla salvia e alle erbe aromatiche, per poi venire serviti assieme ad una polenta con carciofi fritti.

La ricetta, alquanto bizzarra vista la tradizione abruzzese per la cottura degli arrosticini, ovviamente non è sfuggita agli occhi dei telespettatori abruzzesi che hanno subito riportato foto e video della trasmissione sui social, con centinaia di commenti ironici ma anche piuttosto taglienti verso la conduttrice.

La ricetta dal minuto 18:00 circa del video: