“Ingegneria biomedica” inaugura con la lectio magistralis di Alessandro Veneziani

“Ingegneria biomedica” inaugura con la lectio magistralis del professor Alessandro Veneziani della “Emory University” di Atlanta. Il nuovo corso di laurea triennale dell'università Gabriele d’Annunzio aprirà ufficialmente i battenti domani, 21 ottobre, alle ore 12 nell’aula rossa di viale Pindaro. Dopo il benvenuto del Rettore, Sergio Caputi, seguiranno i saluti di:

Marcello Buccolini, direttore del dipartimento di Ingegneria e Geologia

Enrico Spacone, presidente del corso di laurea triennale in “Ingegneria Biomedica”

Oriana Trubiani e Marcello Vasta, docenti di riferimento del nuovo corso di laurea

La lectio magistralis di Veneziani verterà su “L’Ingegneria Biomedica tra modelli e dati: problemi e sfide (entusiasmanti) per il Trasferimento Metodologico”. Alessandro Veneziani, laureatosi in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano con dottorato all’Università di Milano, vanta importanti esperienze in diversi atenei italiani.