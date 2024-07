I sindacati sul grave incidente sul lavoro avvenuto ad Alanno: "Inaccettabile, la sicurezza va garantita con i fatti"

“Le parole definiscono l’azienda all’avanguardia con tecnologie produttive Industria 4.0. Ma la sicurezza è una grande sconosciuta anche per un’azienda 4.0”.

A denunciarlo dopo quanto avvenuto in uno stabilimento di prodotto surgelati di Alanno dove un operaio di 59 anni è caduto mentre stava riparando un rullo trasportatore precipitando per tre metri e finendo in ospedale in condizioni gravi, sono Fai Cisl Abruzzo-Molise, Flai Cgil Abruzzo-Molise e Uila Uil Abruzzo-Molise Moreno D'Attanasio per voce dei suoi rappresentanti Marco Brocco, Nadia Rossi e Moreno D'Attanasio. Una denuncia cui si aggiunge quella delle mancate risposte sulle problematiche presenti nell'azienda e che proprio i sindacati avrebbero più volte rilevato.

“Un infortunio sul lavoro gravissimo” quello di cui parliamo e non di un decesso, rimarcano, “solo per un caso fortuito, ma non possiamo e non vogliamo salvare i lavoratori dalla morte solo grazie alla dea bendata. Non ci stiamo”, chiosano i sindaco.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Non accettiamo nemmeno gli infortuni: l’obiettivo resta quello di garantire il benessere psico-fisico-sociale del lavoratore e della lavoratrice”, continuano Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sottolineando che proprio con quella azienda incontri ce ne sono stati e in quelle sedi i sindacai hanno sollevato “tutte le problematiche e le inefficienze aziendali inerenti la prevenzione e la sicurezza”.

“Le Rsu hanno richiesto per ben sette volte, solo per parlare negli ultimi tre mesi, di incontrarsi con la direzione per discutere e risolvere le questioni sulla sicurezza. Questioni diverse e tutte importanti e necessarie per risolvere o ridurre al minimo possibile i rischi sul lavoro temperature rigide in tutta le aree produttive, la costante presenza di umidità con conseguente e costanti pavimenti scivolosi, messa in sicurezza dei muletti, fornitura inadeguata dei dpi antifreddo, scarsa fornitura di attrezzi da lavoro”.

“Pretendiamo delle risposte, anzi dei fatti concreti dall'azienda – concludono le organizzazioni sindacali - per risolvere tutte le questioni più volte sollevati in ordine di prevenzione e sicurezza e a risolverle nei tavoli istituzionali appositi.