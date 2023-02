Cala l'incidenza dell'influenza in Italia, ma in Abruzzo ancora più di 10 casi ogni mille assistiti

Cala a livello generale in Italia l'incidenza dell'influenza stagionale, anche se l'Abruzzo è una delle due regioni dove ancora supera i 10 casi ogni mille assistiti. I dati sono stati forniti dall'Istituto superiore di sanità con il consueto report Influnet con i dati relativi alla quinta settimana 30 gennaio - 5 febbraio:

"I casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 489mila, per un totale di circa 9.640.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza". L'Abruzzo, come detto, assieme alla Toscana è una delle due regioni dove l'incidenza è ancora relativamente alta, superiore ai 10 casi ogni mille assistiti. L'Iss poi analizza le fasce d'età più colpite dal virus, con i bambini sotto i 5 anni particolarmente colpiti:

"L’incidenza è stabile in tutte le fasce d'età. I bambini sotto i cinque anni sono i più colpiti con un’incidenza pari a 25,2 casi per mille assistiti (25,5 nella settimana precedente). Nella fascia di età 5-14 anni l'incidenza è pari a 11,71; in quella 15-64 anni a 7,50 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 3,91 casi per mille assistiti".