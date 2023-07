Parchi invasi dalle zanzare, il presidente della commissione Ambiente Petrelli chiede un potenziamento della disinfestazione

Il parco dell'Accoglienza di via Pietro Nenni è infestato dalle zanzare. La segnalazione è arrivata dritta alla commissione comunale Ambiente presieduta da Ivo Petrelli che con la stessa ha effettuato un sopralluogo per capire l'entità del problema e le modalità di intervento.

Al momento infatti, spiega lo stesso, nonostante l'azione promossa da Comune e Ambiente nell'ambito de programma di disinfestazione che riguarda tutta la città, non si è riusciti a risolvere la problematica ed è per questo, spiega ancora Petrelli, che la commissione ha chiesto ad Ambiente di potenziare temporaneamente il servizio “di disinfestazione antilarvale e adulticida per ripristinare una condizione di generale tolleranza su tutta la città perché è evidente che una situazione straordinaria richiede interventi straordinari”.

Ad aver creato il problema sottolinea ancora il presidente, sarebbe stato l'improvviso arrivo del caldo e proprio questo sta rendendo poco efficaci le azioni pianificate. Diverse fa quindi sapere, le richiesta avanzate dai cittadini che frequentano i parchi e dato che le aree verdi le fruiscono soprattutto anziani e bambini per Petrelli far sì che se ne possa godere senza dover essere assaliti dalle zanzare è una priorità. Quella del parco di via Pietro Nenni, in sostanza, è solo una delle tante situazioni di cui si è venuti a conoscenza.

“Il parco dell’Accoglienza è oggi veramente una piccola gemma incastonata in un rione residenziale che nel tempo è cambiato, si è popolato, e vede la presenza di molte giovani famiglie con bambini piccoli e tanti nonni – sottolinea Petrelli -, ovvero i veri fruitori dei nostri parchi e dei nostri spazi verdi”.

“Negli ultimi mesi, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini presenti al sopralluogo, l’amministrazione comunale ha effettuato diversi interventi di manutenzione ordinaria e di ammodernamento, a partire dalla sostituzione dei giochi destinati ai più piccoli, ovviamente rovinati dal tempo, dall’usura, dalle intemperie invernali, e a volte dai vandali – sottolinea introducendo un altro tema su cui assicura massima attenzione -. Tale intervento di sostituzione delle giostrine fisse per i più piccoli rientra in un’operazione di investimento più ampia che progressivamente stiamo realizzando in tutte le aree gioco del territorio. Resta però una condizione di emergenza segnalata da molti genitori, ovvero l’infestazione da zanzare che la normale programmazione di interventi predisposta da Comune e Ambiente non riesce a fronteggiare ed è anche normale se consideriamo l’improvvisa esplosione del caldo dopo settimane di pioggia, un’ondata che sta favorendo lo sviluppo delle larve e l’infestazione”.

Di qui la richiesta di potenziare il servizio sia lì, ma anche in altre zone della città dove si sta registrando la stessa tipologia di problematica.