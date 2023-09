"Indice di sportività" del Sole24Ore: la nostra provincia a metà classifica per attività, strutture e investimenti

Si piazza a metà classifica la provincia di Pescara in quanto ad “indice di sportività”: 59esima posizione nella classifica 2023 del Sole24Ore sulle 107 considerate. Un punteggio di 376,3 quello della provincia a fronte delle prime tre in classifica dove troviamo Trento con ben mille punti, Trieste con 801,6 e Cremona che sale per la prima volta sul podio con 780,1 punti. La provincia peggiore è quella di Isernia con soli 129,1 punti.

Quattro le categorie considerate per 32 indicatori complessivi e cioè “struttura sportiva”, “sport di squadra”, sport individuale” e “sport e società”. I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Una fotografia che punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale. Tra le novità un nuovo indicatore sugli investimenti nello sport, inclusi i progetti finanziati con il pnrr, che tra le prime dieci province classificate vede un terzetto di emiliano-romagnole (Ravenna, Rimini, Ferrara) e uno di toscane (Lucca, Firenze, Massa-Carrara).

Guardando al complesso dell'indagine a emergere è ancora una volta il divario tra nord e centro-sud. Dopo l'11esimo posto di Cagliari infatti è proprio una città abruzzese la prima del centro-sud che si ritrova scorrendo la classifica: Teramo che si piazza 48esima (la migliore a livello regionale).

Le restanti province del Mezzogiorno fanno peggio sebbene in buona parte grazie allo scudetto, a fare un balzo in avanti sia stata Napoli (passata dal 57esimo al 55esimo posto) con L'Aquila che guadagna invece molte posizioni (era 88esima ora è 63esima) con il capoluogo che va ricordato, è stata “Città europea dello sport” nel 2022. Un balzo in avanti che le permette di superare Chieti che con la sua 68esima posizione è la peggiore provincia abruzzese.

“Indice di sportività”: tutti i numeri della provincia di Pescara

Per quanto concerne le “strutture sportive” e dunque l'offerta che c'è per chi pratica sport la provincia è 49esima con 451,1 punti. Nella macro-area considerata a spiccare è certamente il 14esimo posto per le discipline associate e il 28esimo in merito al nuovo parametro, quello dei finanziamenti dei progetti con fondi pnrr. Posizione peggiore invece proprio quella che forse ci si aspettava meno: l'attrattività degli eventi sportivi nazionali e internazionali che posizionano la provincia al 64esimo posto. Per quanto riguarda le altre voci Pescara è 60esima per numero di atleti tesserati Coni, 39esima per la presenza di tecnici e ufficiali di gara e 38esima per la presenza di enti di promozione sportiva (società Csi, Libertas, Uisp, Aics, Csen e Acsi).

Sul fronte “sport di squadra” il calcio professionistico colloca la provincia al 44esimo posto con quello dei dilettanti che invece precipita in classifica (74esimo posto). Se il basket si guadagna la 58esima posizione con il volley che fa ancora meglio (41esimo posto), la posizione migliore la occupano gli altri sport di squadra tra cui rugby, hockey e pallanuoto (Pescara è 24esima). Male sul fronte delle società dilettanti che hanno partecipato a campionati (la provincia è 71esima).

Negli sport individuali la nostra provincia è 63esima ed è interessante notare come siano gli sport indoor e quelli d'acqua quelli più praticati. Nello specifico grazie ad attività come ginnastica, judo e scherma la provincia è 29esima nel panorama nazionale e 32esima per quelli acquatici come canoa, canottaggio e vela. Nell'ordine seguono il 42esimo posto per il ciclismo, il 45esimo per il nuovo, il 65esimo per il tennis e il 71esimo per l'atletica e 86esima per gli sport outdoor ta cui tiro a volo, arco e thriatlon

Particolarmente interessante i posizionamenti nella sezione “sport e società”. Per i bambini si deve decisamente fare di più, anche a scuola. La provincia infatti è 62esima nel ranking per quanto riguarda l'attività che svolgono i più piccoli e anche con le donne non va meglio: siamo 61esimi.

Tra le posizioni migliori quella dello sport paralimpico (38esimo posto), la presenza di imprese per lo sport cioè aziende e addetti alle fiere (34esimo posto) e la presenza di impianti per il turismo che collocano Pescara 39esima.

Da segnalare anche la 44esima posizione per quanto riguarda la formazione allo sport tra corsi universitari, licei sportivi e immatricolazioni a Scienze motorie e la bassa posizione occupata nel rapporto “sport e storia-cultura” in cui si contano non solo le medaglie olimpiche, ma anche la presenza di musei sportivi.