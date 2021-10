Indice della criminalità del Sole 24 Ore, Pescara è 33esima con più di 3 mila denunce ogni 100mila abitanti

Indice della criminalità del Sole 24 Ore ovvero la classifca che fotografa la situazione dei reati nelle 106 province italiane.

E lo fa attraverso l'analisi delle denunce registrate relative al totale dei reati commessi sul territorio nel 2020.

La suddivisione è in 37 differenti tipologie di reato.

La nostra provincia si attesta al 33esimo posto con 9.678 denunce con una media di 3.036,9 ogni 100 mila abitanti.

Quella di Pescara però non è la peggiore provincia in Abruzzo: infatti Teramo è 29esima con 9.487 denunce e una media di 3.086,1 ogni 100 mila abitanti. Poi seguono Chieti all'84esimo posto (9.005 denunce e media di 2.350) e L'Aquila in centesima posizione (6.052 denunce e media 2.041,2).

A livello italiano nelle prime tre posizioni ci sono Milano, Bologna e Rimini. Analizzando alcune delle singole tipologie di reato, la provincia di Pescara risulta al 16esimo posto sia per i delitti informatici con 148 denunce e una media di 46,4 ogni 100 mila abitanti che per le estorsioni (60 denunce e 18,8 di media), alla 28esima posizione per lo sfuttamento della prostituzione e la pornografia minorile (9 denunce e media di 2,8). La nostra provincia, con 2 omicidi volontari consumati, è al 26esimo posto, mentre si attesta nella 67esima posizione per i tentati omicidi (3). La posizione più alta, la quinta, viene raggiunta per gli omicidi colposi: 16 nel 2020 con una media di 5 ogni 100 mila abitanti. Rilevante anche il dato relativo ai furti: 3.058 con media di 959,6 ogni 100 mila abitanti con Pescara al 45esimo posto.

Inoltre 18esimo posto a livello italiano per il furto di motocicli con 77 denunce e 24,2 ogni 100 mila abitanti e al 21esimo posto per i furti di automobili (283 denunce e 88,8 di media). La nostra provincia si attesta molto in alto (17esimo posto) anche sul fronte delle rapine: 105 denunce e media di 32,9 e rapine in pubblica via (18esima posizione) con 64 denunce e media di 16,9.

La provincia di Pescara conquista il podio, il terzo posto, per la rapine in uffici postali con 3 colpi messi a segno e una media di 0,9 ogni 100 mila abitanti. Molto in alto anche per l'usura, al settimo posto, con 4 denunce.

Per tutti i dettagli basta cliccare sul seguente link: https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/indexT.php