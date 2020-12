Indagini strutturali sul ponte dell'asse attrezzato, divieto di transito sul lungofiume sottostante

Al via da oggi, mercoledì 9 dicembre, le indagini strutturali sul ponte dell'asse attrezzato (Raffaele Paolucci) di Pescara.

A eseguire l'intervento, per conto del Comune, è la ditta Labortest che utilizzerà una piattaforma elevatrice che dovrà sostare nel tratto di via Lungofiume dei Poeti al di sotto del ponte.

Per consentire l'intervento in sicurezza si è reso necessario istituire un divieto di transito nonché di sosta e di fermata, sia lungo il tratto di pista ciclabile che sarà occupato dal mezzo preposto alle operazioni, sia sul lato nord di via Lungofiume dei Poeti, per il tratto in corrispondenza del ponte dell’asse attrezzato, anche allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità.

Dunque oggi e domani, giovedì 10 dicembre, e comunque fino a fine lavori sono questi i divieti previsti:

divieto di transito sia ciclistico che pedonale, lungo il tratto di pista ciclabile di via Lungofiume dei Poeti nonché su parte della carreggiata stradale, situatI in corrispondenza del Ponte dell’asse attrezzato.

Nella giornata dell’11 dicembre, e comunque fino a fine lavori:

divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per restringimento della carreggiata, lungo il tratto lato nord (per una lunghezza di circa 80 metri lineari) di via Lungofiume dei Poeti, situato in corrispondenza del ponte dell’asse attrezzato.

Emessa anche un'ordinanza della capitaneria di porto con le prescrizioni per le imbarcazioni in transito sotto al ponte.