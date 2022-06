Proseguono le indagini su gatti bruciati a Fontanelle, l'Aidaa: "Abbattiamo il muro di omertà"

Proseguono le indagini per risalire ai responsabili dei terribili atti di violenza avvenuti negli ultimi mesi a Fontanelle, con diversi gatti bruciati vivi. Lo ha fatto sapere l'Aidaa Associazione Italiana difesa animali ed ambiente che aveva presentato nei giorni scorsi un esposto in procura. Dalle prime indiscrezioni, fa sapere l'associazione, pare che si tratta di un gruppo di ragazzi anche minorenni appartenenti ad una banb gang, che avrebbero compiuto questi atti a scopo intimidatorio e di ritorsione contro persone attualmente ancora ignote.

Si starebbero visionando anche alcune immagini delle 26 telecamere presenti nella zona per cercare indizi utili ad identificarli:

"Il tutto per il momento è coperto dal massimo riserbo, trattandosi di indagini che coinvolgerebbero anche ragazzi in minore età se non addirittura in età non imputabile. Se questi atti sono a sfondo estorsivo, esistono individui che queste estorsioni le hanno subite e quindi basterebbe che uno di loro andasse a denunciare quanto accaduto ai carabinieri per mettere fine a questa scia di crimini che hanno come obiettivo i gatti, ma presto potrebbero trasformarsi in azioni criminali contro le persone a partire da quelle categorie più fragili ed indifese che sono gli anziani ed i bimbi, quindi- conclude la nota animalista- per evitare il rischio di queste escalation occorre che vengano subito fermati questi giovani balordi criminali".

Ricordiamo che stasera 18 giugno alle 21 si terrà una fiaccolata organizzata dagli Animalisti volontari proprio per sensibilizzare la popolazione al tema dei maltrattamenti sugli animali dando voce ai cittadini e ai proprietari degli animali bruciati vivi.