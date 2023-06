La Regione cerca un nuovo edificio in centro per ospitare alcuni uffici: avviata l'indagine di mercato

La giunta regionale ha avviato un'indagine di mercato non vincolante per cercare un immobile nella città di Pescara da affittare per ospitare alcuni uffici. Una sede che sia di circa mille metri quadrati e si trovi in centro o comunque in prossimità dello stesso perché sia ben servita e facilmente raggiungibile

L'avviso è stato pubblicato sia sul sito della Regione che su quello del Comune e che prevede un contratto di locazione di sei anni rinnovabili per altri sei.

Le proposte dovranno essere inviata tramite raccomandata A-R (Andata e Ritorno) entro il 10 luglio all'indirizzo “Giunta regionale - servizio Patrimonio e datore di lavoro - via Leonardo da Vinci, 6 cap 67100 L’Aquila” o tramite pec all'indirizzo dpb003@pec.regione.abruzzo.it.

Nel primo caso il plico dovrà arrivare sigillato con sopra i riferimento dell'offerente (nome-ragione sociale, domicilio, mail e pec) e l'oggetto: “Indagine di mercato non vincolante per la ricerca di immobili nella città di Pescara (Pe) da acquisire in locazione passiva da adibire ad uffici regionali”. Lo stesso che dovrà essere indicato nella pec. In entrambi i casi si dovranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta secondo quanto stabilito dall'avviso, la proposta economica e, tra le altre cose, la relazione tecnica dettagliata sulle caratteristiche dell'immobile che si intende affittare.

Il canone anno che verrà offerto sarà sottoposto a valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del demanio e secondo le previsioni di legge sarà anche ridotto del 15 per cento in fase di stipula del contratto.

“Il presente avviso – si specifica - riveste il carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non saranno impegnative per la Regione Abruzzo, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna proposta, ovvero di selezionare la proposta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative qualunque sia il grado di avanzamento”.