A Pescara autobus vecchi e nessuna immatricolazione nel 2021: la quasi totalità dei mezzi è alimentata a gasolio

Nessun nuovo autobus immatricolato ne 2021 a Pescara e, in regione, resta l'unica realtà dove tutti i mezzi del trasporto per persone restano a gasolio (il 98 per cento) e metano (il 2 per cento) con un parco auto decisamente vecchio: il 40 per cento degli autobus che girano in provincia hanno più di 20 anni.

Sono alcuni dei numeri che emergono dall'indagine realizzata dall'osservatorio sui macro-trend del trasporto pesante della Continental, azienda che si occupa dello sviluppo di tecnologie intelligenti, connesse e sostenibili per il trasporto di beni e persone. Diversa la situazione per quanto riguarda il trasporto merci che ha visto a Pescara l'immatricolazione di 182 nuovi mezzi pari al 50,4 per cento in più.

Per quanto riguarda le immatricolazioni a livello regionale il dato sui mezzi pesanti per il trasporto merci è in linea con quello che si registra a Pescara: complessivamente le immatricolazioni sono state 670 segnando una crescita del 50,6 per cento rispetto al 2020. Se però a livello sia nazionale che regionale (con 123 immatricolazioni) la crescita si è registrata anche per il trasporto di persone, Pescara è la provincia in controtendenza dato che, come detto, di immatricolazioni non ce ne sono state.

Sull'alimentazione dei mezzi pesante nello specifico gli autocarri, come risulta dai dati pubblicati ed elaborati su quelli Aci, non è cambiata la situazione con una netta predominanza del gasolio. Si nota una crescita, seppur timida, delle alimentazioni alternative. In Abruzzo l’elettrico tocca lo 0,1 per cento e l’ibrido lo 0,3 per cento. Il gasolio rimane preponderante e copre il 93,7% del parco. In linea con la percentuale regionale, Pescara mantiene le stesse percentuali di autocarri elettrici e ibridi. I mezzi a gasolio sfiorano il 93 per cento.

Il parco autobus per il trasporto di persone nel nostro Paese registra invece, nel 2021, 100.199 unità. Anche in questo contesto, dal punto di vista dell’alimentazione, il panorama è stabile rispetto al 2020, sebbene con qualche piccolo segnale di miglioramento: la maggioranza dei mezzi in circolazione rimangono a gasolio, mentre le quote di elettrico e ibrido crescono ma non superano l’1 per cento. In Abruzzo l’ibrido rimane a quota zero, mentre l’elettrico arriva allo 0,8 per cento. Il gasolio raggiunge il 95,1 per cento e il metano supera il 4 per cento. La provincia di Pescara si caratterizza per essere l’unica in regione ad avere un parco circolante composto esclusivamente da gasolio (98 per cento) e metano (2 per cento).

Per quanto riguarda la cosiddetta “categoria Euro” a Pescara solo il 18,5 per cento degli autobus è Euro 5 o 6. A livello regionale la percentuale è più bassa e in generale, si legge nell'indagine e, in generale, le classi più vecchie fino all’Euro 2 superano il 38 per cento. Le classi meno inquinanti crescono ma si fermano al 25,3 per cento. A Pescara le categorie più vecchie raggiungono il 35,6 per cento mentre gli Euro 5 ed Euro 6 sfiorano il 28 per cento, la percentuale più alta in regione (Teramo 25,5 per cento, Chieti 25,4 per cento e L’Aquila 22 per cento). Sopra la media nazionale la regione per quanto riguarda gli Euro 0 pari al 13 per cento (la media è dell'11,8 per cento), con gli Euro 5 ed Euro 6 che salgono a 37%. A Pescara solo gli Euro 0 sfiorano il 19 per cento. Poco più sotto, a 18,5 per cento, le classi meno inquinanti fanno registrare la percentuale più bassa in regione (Chieti 45,2 per cento, Teramo 30,4 per cento e L’Aquila 24,2 per cento).

Vetusto il parco mezzi a Pescara per quanto concerne il trasporto delle persone: i mezzi di oltre 20 anni sono il 40,2 per cento con la categoria 0-5 anni dell'8,8 per cento, a più bassa della regione.

Diverso il discorso per il trasporto merci: in provincia di Pescara gli autocarri di massimo 10 anni superano il 27% e la quota di veicoli datati con più di 20 anni è la più bassa della regione (34,4 per cento).