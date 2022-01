Due incroci pericolosi in strada Colle Pizzuto, i residenti chiedono i rallentatori

L'installazione di dossi rallentatori in strada Colle Pizzuto nei pressi dei due incroci con strada Cetrullo e strada Colle Falcone nella zona sud di Pescara.

La richiesta proviene da alcuni residenti della zona che segnalano come il passaggio a forte velocità dei veicoli rappresenti un pericolo all'altezza dei due incroci in particolare.

La strada ha una carreggiata non molto larga nonostante sia a doppio senso di marcia.

Inoltre lungo la via sono numerosi coloro che camminano, corrono o semplicemente portano a passeggio i cani ma non essendoci i marciapiedi è pericoloso quando si incrociano i veicoli che percorrono la strada ad alta velocità. Inoltre, come segnalano i residenti, da quando è stato installato (poi rimosso) l'autovelox in strada Colle Renazzo, molti automobilisti provenienti da San Silvestro continuano a preferire strada Colle Pizzuto e strada Cetrullo. Incrementando così il traffico. L'installazione dei dossi rallentatori, secondo chi vive da quelle parti, garantirebbe una riduzione dei pericoli.