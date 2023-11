Circa 4 milioni e mezzo per soddisfare tutte le richieste di contributo per la Vita Indipendente

Uno stanziamento complessivo di 4milioni 486mila 273,44 euro per consentire di scorrere le graduatorie e finanziare tutte le richieste per il contributo per la vita indipendente.

Questa la quota prevista dall'emendamento approvato in consiglio regionale che vede tra i firmatari il capogruppo regionale Vincenzo D'Incecco.

Nelle settimane scorse era scoppiata la polemica per le risorse considerate troppo scarse, con l'assessore regionale Pietro Quaresimale che aveva rassicurato sul fatto che sarebbero state incrementate. A riferire dell'approvazione dell'emendamento è proprio D'Incecco che sottolinea come lo stanziamento sia stato deciso “per consentire agli Ambiti distrettuali sociali l'integrale scorrimento delle quattro graduatorie dei nuclei familiari beneficiari”.

“L'emendamento approvato – aggiunge - dimostra la grande attenzione che si ha nei confronti degli ambiti sociali e, quindi, di chi ha più bisogno e si trova in situazioni di difficoltà”.