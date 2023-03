Limitazioni nel turn-over e carenze di organico: i sindacati di polizia e la Cgil incontrano il prefetto

Limitazione del turn-over, costante riduzione degli organici ed età media sempre più alta si traducono in turni straordinari e perdita delle giornate di riposo.

Anche a Pescara agenti di polizia e uomini della guardia di finanza soffrono, come i lavoratori di tanti altri settori, un problema di rilevanza nazionale che ha bisogno di trovare soluzioni. Il tema è stato portato al tavolo del prefetto Giancarlo Di Vincenzo dal segretario generale della camera del lavoro della Cgil Pescara Luca Ondifero, i segretari regionali e provinciali del sindacato Silf della guardia di finanza Gianluca Di Girolamo ed Enrico Vaccaro e da quelli del Silp-Cgil della polizia David Belgiorno e Antonello Pisano. Tavolo cui hanno partecipato anche il questore Luigi Liguori e il comandante provinciale della guardia di finanza Antonio Caputo.

Parliamo di chi è deputato a garantire la nostra sicurezza e questo rende il discorso ancor più importante ecco perché, spiega a IlPescara Ondifero, si è chiesto questo incontro: se è vero che a livello locale il problema non è risolvibile è importante che chi è voce dello Stato sul territorio si faccia portavoce delle sue istanze e da parte del prefetto, sottolinea, “ancora una volta c'è stata piena disponibilità”.

“Dobbiamo sempre ricordarci – sottolinea ancora il sindacalista – che dietro quelle divise ci sono persone con le loro fragilità, proprio come tutti. Nel periodo pandemico in particolare – aggiunge – sono stati molto esposti come lavoratori di altre categorie, ai contagi e nel quadro generale, messe insieme le altre problematiche ampiamente esposte dai colleghi, è chiaro che c'è un problema che va affrontato”. Bene quindi, sottolineano le sigle sindacali, il provvedimento preso dalla Regione Abruzzo che consentirà come avviene in altre regioni, ricordano congiuntamente, di essere esonerati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in caso di infortuni conseguiti durante il servizio o per ragioni di servizio.

I rappresentanti sindacali evidenziano hanno evidenziato inoltre le criticità in quei settori di impiego prevalentemente operativi e specialistici che richiedono alti livelli di capacità e di dinamismo ed illustrato anche gli ultimi provvedimenti normativi che hanno consentito anche ai finanzieri, ricordano, di poter costituire associazioni professionali a caratteri sindacale “fondamentale strumento di tutela del personale”. Soddisfatte le organizzazioni per la risposta trovata e la disponibilità data dal prefetto.