Incontro alla Asl per migliorare i percorsi di chi è affetto da malattie rare, il resoconto dell'assessore Di Nisio

Migliorare il percorso dei malati rari nella regione Abruzzo, il cui coordinamento è affidato alla Asl di Pescara.

Questo lo scopo dell'incontro che si è tenuto oggi, lunedì 28 settembre, nell'aula magna dell'azienda sanitaria locale con i rappresentanti delle associazioni di persone con Malattia Rata, con la direzione della Asl e con il personale medico.

«Sono stati trattati i bisogni delle associazioni e delle famiglie allo scopo di migliorare il percorso dei malati rari nella regione Abruzzo, il cui coordinamento è affidato dalla Asl Pescara», spiega l'assessore comunale Nicoletta Di Nisio, «richiesti interventi e nuove strategie per affrontare i pericoli di contagio Covid e la necessità, nell’immediato, di spostare, decentrandole, alcune attività sul territorio per creare percorsi protetti e il più sicuri possibili per che ha una malattia rara. Voglio ringraziare per la disponibilità al confronto il direttore generale Vincenzo Ciamponi e i direttori Caponetti, Fortunato e Di Luzio per l’impegno assunto per successivi incontri programmatici per la individuazione e allestimento di una Ala dedicata alla “fragilità” con percorsi sicuri all’interno del presidio ospedaliero di Pescara».