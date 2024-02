Dopo 35 anni si riuniscono alla maestra Della Valle che creò il primo giornale redatto dai bambini: Pescara Domani [FOTO]

Emozionante ritorno al passato per gli alunni della classe del 1986 della scuola elementare di via Rubicone a Pescara che si sono riuniti con la maestra Antonietta Della Valle che creò il primo giornale redatto totalmente dai bambini e intitolato Pescara Domani.

La riunione c'è stata nella serata di mercoledì 31 gennaio.

Sono stati rivissuti insieme i ricordi indelebili di quei giorni felici.

«Il cuore di questo commovente incontro è stata la presenza della nostra dolce maestra, Antonietta Della Valle», dice Annalisa Padovano, «tra abbracci calorosi e sorrisi che parlano di un passato condiviso, i membri della classe hanno fatto un tuffo emozionale nei ricordi di un'infanzia vissuta insieme. La maestra Della Valle Antionietta, con il suo sorriso accogliente e la dedizione all'insegnamento, ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori di ognuno di noi. In un momento carico di nostalgia e affetto, ciascun ex-alunno ha consegnato una lettera alla maestra, esprimendo in modo sincero e toccante ciò che ricordava di lei. Le parole scritte riflettevano i piccoli dettagli, gli insegnamenti preziosi e le lezioni di vita che la maestra aveva condiviso con la classe e che ancora oggi danno i loro frutti. Questo incontro non solo ha riacceso i legami tra vecchi amici, ma ha anche celebrato la figura di una maestra straordinaria che ha plasmato il nostro percorso di apprendimento e ha contribuito a formare le persone che siamo diventati. Un incontro che ha dimostrato che il passato può essere un tesoro da custodire e che i legami creati nelle aule scolastiche durano nel tempo, come un ricordo prezioso che continua a crescere».

Oltre ad Annalisa Padovano hanno partecipato Francesca Di Giampaolo, Francesca Ruggeri, Luca Mincone, Marco Sciampacone, Emiliano Mucci e Andrea Cornacchia.