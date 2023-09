A Spoltore altri 3 incontri per imparare le tecniche di primo soccorso [FOTO]

Si è tenuto lo scorso 16 settembre, nello spazio sociale in via Di Marzio, il corso di primo soccorso Blsd con l'utilizzo di un defibrillatore donato al Comune di Spoltore dal centro Igea-associazione Asso Onlus, e che verrà posizionato sotto i portici del municipio.

Lo scopo è quello di formare quante più persone possibili, affinché il defibrillatore possa essere utilizzato in caso di necessità.

I prossimi corsi saranno in programma nelle giornate di sabato 30 settembre, sabato 14 ottobre e sabato 21 ottobre.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria del Comune e alla consigliera con delega alla Sanità, Marzia Damiani. Le lezioni saranno tenute da infermieri istruttori del servizio 118 della Asl di Pescara.