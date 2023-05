Al via gli incontri con i residenti di Porta Nuova in vista dell'estensione della raccolta rifiuti porta a porta

Al via lunedì 8 maggio il ciclo di 18 incontri di Ambiente Spa con i residenti di Porta Nuova per illustrare nel dettaglio l’avvio e le modalità di svolgimento della raccolta differenziata porta a porta spinta dei rifiuti che prenderà il via rispettivamente il 15 settembre e il 15 ottobre. Successivamente inizieranno gli incontri con i residenti del centro. Ogni incontro sarà aperto a circa 1.000 - 1.500 utenze e saranno presenti i componenti del Cda di Ambiente con il consigliere delegato l’avvocato Valeria Toppetti, il sindaco Carlo Masci, l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco e tutto lo staff tecnico della società stessa, con il direttore Massimo Del Bianco.Spa,

La Toppetti ha dichiarato:

“È di fondamentale importanza che tutti i cittadini invitati agli incontri organizzati zona per zona della città di Pescara partecipino numerosi. Il traguardo della raccolta differenziata porta a porta, che costituisce un grande passo avanti verso la transizione ecologica ed energetica per Pescara, potrà essere raggiunto solo se ciascuno farà la propria parte. L'amministrazione comunale e Ambiente spa stanno predisponendo tutte le procedure necessarie e

l'organizzazione funzionale alla partenza ma tutto avverrà secondo regole e tempi di cui i cittadini saranno i protagonisti insieme alle Istituzioni. Tutti insieme passeremo attraverso ‘La Porta per l'Ambiente’ compiendo un passaggio innanzitutto di mentalità e poi di abitudini. Saranno i piccoli e puntuali gesti quotidiani a fare la differenza. L'economia circolare non può aspettare in una città virtuosa come Pescara ormai polo turistico e culturale del territorio. Aspettiamo quindi tutti i cittadini convocati tramite lettera recapitata nella cassetta postale, nei primi tre incontri convocati per, lunedì 8 maggio, quindi martedì 9 e giovedì 11 maggio nell'Istituto Nostra Signora di Pescara, in via d'Annunzio 218, sempre alle ore 18.30."

Lunedì 8 maggio 1.500 utenze sono state invitate e si tratta dei residenti in via Fratelli Vivaldi, via Don Brandano, piazza Rizzo, via Andrea Doria, via Giovanni Da Verrazzano, via Ugo Cagni, via dei Santi Aternini, via Niccolò Zeno, piazza Caduti del Mare, via San Comizio, via Nazario Sauro, via Mocenigo, via Del Porto, via Pigafetta, piazza della Marina, via Antonio Candeloro, via Francesco Caracciolo, via Raffele Rossetti, via Da Vestea, via Caboto, via Marco Polo, via Thaon de’ Revel, via Lungaterno sud, via Ferdinando Magellano, via Bardet e via Vasco De Gama.

Martedì 9 maggio, sempre alle 18.30, nell’Istituto Nostra Signora sarà il turno delle 1.400 utenze- famiglie residenti in via Cristofaro Basile, via Giuseppe Di Tullio, via Fedele Fenaroli, via Vincenzo Cerulli, via Giulio De Petra, via Francesco De Blasiis, via Antinori, via Giovanni De Cesaris, via Donato D’Arcangelo, via Beato Nunzio Sulprizio, via Enrico Jasonni, via Berardino Conti, via De Meis, via Teofilo D’Annunzio, via Felice Bernabei, via Francesco Verrotti, via Pepe (da via d’Avalos al lungomare), il lungomare Cristoforo Colombo, via Mezzanotte e via Salvatore Tommasi.

Giovedì 11 maggio1.300 utenze residenti in via Luca da Penne, via Gabriele Rossetti, via Carlo Altobelli, via Francesco Tedesco, via Raffaele D’Ortensio, via Ramiro Ortiz, via Giambattista Polacchi, Largo Pasquale Baiocchi, via Cola dell’Amatrice, via Muzio Pansa, via Fonzi, piazza Salvo D’Acquisto, via Chiarini, via Vespucci, via D’Avalos.