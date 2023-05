Proseguono gli incontri di Ambiente Spa con i cittadini di Porta Nuova per l'estensione della raccolta differenziata porta a porta

Proseguono gli incontri di Ambiente spa con i cittadini per le informazioni utili in vista dell'estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta anche a Porta Nuova. Nelle scorse settimane l'azienda pubblica che si occupa dell'igiene urbana, aveva prima incontrato i commercianti e poi altre utenze di alcune strade del quartiere per illustrare le modalità di conferimento e le possibili sanzioni in caso di mancata osservanza delle regole.

Venerdì 19 maggio all'Aurum sala Flaiano dalle 18,30 saranno convocati i cittadini di di via San Francesco D’Assisi, via Giustino De Cecco, via Lo Feudo, piazza San Luigi, via Fidia, via Adriano Publio Vezio, via

Omero, piazza Troilo, via Pollione, via Sallustio, via Arnaldo Da Brescia, piazza Ovidio, via dei Gracchi, via Virgilio, via Degli Equi, via Sforza, via Spartaco, via Scipione l’Africano, via Tommaso da Celano, via Seneca, viale Pindaro, via dei Pretuzi, via dei Teatini, via Savonarola, via Tibullo, via dei Sabini, via Socrate, via dei Marsi, via dei Peligni e via Gabriele d’Annunzio, per 2mila utenze complessive. L'obiettivo è arrivare alla data di avvio del servizio di raccolta porta a porta con tutti i residenti informati e pronti all'importante cambiamento che porterà a un aumento sensibile della percentuale di raccolta differenziata in tutta la città.