Troppi incidenti in via dell'Emigrante, la denuncia dei residenti: "Servono rallentatori e segnaletica luminosa"

I residenti intervengono dopo l'ennesimo incidente avvenuto ieri sera all'incrocio fra via dell'Emigrante e via De Simone

I residenti dela zona di via dell'Emigrante lanciano un appello al Comune per intervenire a causa dei frequenti incidenti stradali che avvengono nella zona. L'ultimo in ordine temporale quello avvenuto ieri sera 24 settembre dove due auto si sono scontrate all'incrocio con via De Simone, ed una si è addirittura ribaltata.

"Noi residenti siamo stupiti perché il Comune non interviene con rallentatori o con segnaletica luminosa ad ogni incrocio . Due giorni prima era accaduto lo stesso analogo incidente ad una ragazza all’incrocio prima del nostro. Ci sono incidenti quasi due volte alla settimana , dove tra l’altro intervengono i vigili urbani. Noi residenti ci stiamo organizzando per una raccolta firme"