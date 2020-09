Incidenti stradali, in Abruzzo 78 morti nel 2019

Sono in totale 79 le persone morte in Abruzzo nel 2019 a causa degli incidenti stradali.

A fare il bilancio sui sinistri avvenuti lungo le strade regionali è stata la polizia stradale nel corso di un evento, denominato Roadpol Safety days, che si è tenuto all'Aquila.

Si tratta di un progetto sulla prevenzione europea degli incidenti stradali che vede impegnate tutte le polizie continentali.

Musica, sicurezza e abbattimento mortalità su strada gli argomenti trattati dal questore Capoluongo, dal dirigente del compartimento polizia stradale Abruzzo e Molise Fassari e dal presidente dell’associazione vittime della strada D’Onofrio. Inspiegabile, concordavano tutti, la sottovalutazione di un fenomeno che ha numeri ben più alti delle vittime da terrorismo e da Covid, sistematicamente alla ribalta sui media (350 persone uccise dal 2015 a oggi per mano terroristica, 930.000 decessi da Covid in tutto il mondo, oltre 3.200 morti sulle strade italiane ogni anno). Spietati invece i dati statistici, che ben lungi da un regressione, segnano addirittura di una crescita dei morti che nel 2019.

Ben percepito il messaggio anche dagli studenti del liceo Scientifico “Romita” di Campobasso e “Bertrando Spaventa” di Città Sant’Angelo che in streaming non hanno mancato di far sentire le loro osservazioni.

2017 2018 2019 Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Italia 174.933 3.378 246.750 172.553 3.334 242.919 172.183 3.173 241.384 Abruzzo 2.946 69 4.395 3.145 76 4.683 3.160 78 4.648

Tutti i presenti hanno promesso di loggarsi su www.roadpolsafetydays.eu e cliccando su tasto “pledge”, di sottoscrivere informaticamente l’impegno morale ad avere un comportamento più corretto per evitare incidenti.